Tahran'da çığ altına kalan 2 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Şemiranat ilçesinde düşen çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Tahran'ın kuzey bölgelerindeki kar ve kar fırtınası nedeniyle Şemiranat ilçesinde çığ düştü.

Çığın altında kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin kaybolduğu belirtildi.

İran Kızılayı ve Acil Yardım Kurumuna bağlı arama ve kurtarma ekiplerinin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun