Tahran'da beş katlı iş merkezinde yangın çıktı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

Tahran İtfaiye Sözcüsü Celal Meleki, İran devlet medyasına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentin Niyaveran Caddesi'nde yer alan beş katlı bir iş merkezinde yangın çıktığını söyledi.

Yangının kontrol altına alındığını aktaran Meleki, iş merkezinden kurtarılan 11 kişiden 4'ünün dumandan etkilendiğini ifade etti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA