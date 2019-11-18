Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda.
18.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:07
İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu