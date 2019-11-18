Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
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Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

İran'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent Tahran'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda.

18.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:07
Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu

'da iki gündür devam eden benzin zammı protestoları nedeniyle başkent 'daki birçok benzin istasyonu kapalı durumda. Benzin almak isteyen İranlılar açık olan istasyonların önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tahran'da benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu
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