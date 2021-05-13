Tahran'da bayram namazının ardından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Tahran'da bayram namazının ardından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Tahran'da bayram namazının ardından Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için yapılan yürüyüşün ardından destek gösterisi yapıldı ve İsrail protesto edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için yapılan yürüyüşün ardından destek gösterisi yapıldı ve İsrail protesto edildi.

Tahran'da kılınan Ramazan Bayramı namazının ardından Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail ve ABD aleyhine slogan atarak 25 metrelik Filistin Bayrağı taşıdı.

Hamas'ın Tahran Temsilcisi Halid el-Kadumi, gösteride yaptığı konuşmada Filistin'de yaşananların "insanlık meselesi" olduğunu belirterek, "Bugün Mescid-i Aksa'da direniyoruz ve Filistinli gençler ramazanın ilk gününden bu yana aşırıcı siyonistlerin Mescid-i Aksa'nın hürmetine hakaret etmesine izin vermedi. Filistin davası budur." dedi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa, bu yıl ramazan ayının son günlerinde İsrail polisinin saldırılarının hedefi oldu.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Harem-i Şerif'teki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İslam aleminde büyük tepkiye neden olan saldırılarda, 205 kişi yaralandı, çok sayıda Filistinli ise gözaltına alındı.

Binlerce Filistinli ise 10 Mayıs'ta fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutarken, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazlı saldırılara hedef oldu, 330'dan fazla kişi yaralandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 7'si kadın 1'i yaşlı olmak üzere 69 Filistinli şehit oldu, 400'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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