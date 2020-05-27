Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'ın başkenti Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
27.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:27
İran'ın başkenti Tahran'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 13.41'de 12 kilometre derinlikte kaydedildi.
Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA