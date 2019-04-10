Tahran'da 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması

İran'ın başkenti Tahran'da 62 ülkeden 123 kişinin katıldığı 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması başladı.

İran Vakıflar ve Hayır İşleri Kurumu tarafından Tahran'ın en büyük camisi İmam Humeyni Musallası'nda, İran Eğitim Bakanı Muhammed Bathai, Kültür Bakanı Abbas Salihi, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi ve ülke lideri Ali Hamaney'in ofisinin başkanı Muhammed Muhammedi Gulpaygani'nin katılımıyla başlayan Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'nda 62 ülkeden 123 kadın ve erkek, hafızlık ve kıraat kategorilerinde yarışacak.

Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerden de katılımcıların olduğu yarışmaya ülkemizi temsilen 3 kişi katılıyor.

Türkiye'den yarışmaya kadınlar hafızlık kategorisinde katılan 2018 Türkiye birincisi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Kırdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden ve milletlerden Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden insanları bir arada gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Yarışmaya 84 ülkeden 637 kişi başvuru yaptı ancak 62 ülkeden 123 kişi kabul edildi. 36. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması 14 Nisan Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA