Tahran'da 2018 Biyoloji Olimpiyatı Başladı

İran'ın ev sahipliğini yaptığı 29. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı başladı. Türkiye'den 4 kişinin katıldığı 2018 Biyoloji Olimpiyatına 60'ı aşkın ülke katılıyor.

İran'ın ev sahipliğini yaptığı 2018 Biyoloji Olimpiyatı başladı. 60'ı aşkın ülkenin katıldığı Biyoloji Olimpiyatı, İran Eğitim Bakanı Seyyid Muhammed Bathai'nın açılış konuşmasıyla başladı. Bathai, olimpiyata katılma hakkı kazanan öğrencileri tebrik ederek, "Bilim ve ilim doğrultusunda başarılarınızın devam etmesini temenni ediyor, Biyoloji Olimpiyatında iyi bir performans göstermenizi arzuluyorum" dedi.

270'i aşkın öğrencinin dünyanın farklı noktalarından katıldığı 29. Uluslararası 2018 Biyoloji Olimpiyatına katılmaya hak kazanan Birnur Sinem Karaoğlan, Fatih Özlügedik, Muhammet Usame Avcı ve İsmail Hakkı Dur, Türkiye'yi temsil ediyor. Biyoloji Bilim Olimpiyatları komite sorumlularından ve aynı zamanda Türkiye'nin biyoloji olimpiyatlarındaki milli takımını yöneten Prof. Dr. Leyla Açık olimpiyatlara ilişkin "Dünya genelinde fizik, biyoloji, kimya, matematik, bilgisayar gibi farklı olimpiyatlar söz konusu. Söz konusu olimpiyatları Türkiye'de TÜBİTAK organize ediyor. Bir yıllık bir süreç söz konusu. Türkiye genelinde birinci aşama sınavını 50 kişi geçiyor ve sınavı kazanan öğrenciler, özel yetenekli çocuklar sayılıyorlar. Söz konusu 50 kişi kampa alınıyor ve kamp sonunda 25 kişiye iniyorlar. Daha sonra yine Türkiye genelinde bir sınavla 4'e iniyorlar. Milli takımımızdan inşallah burada altın bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Muhammet Usame Avcı ise duygularını şöyle ifade etti:

"Olimpiyatlarda 70 ülkeden katılımcılar var. Burada Türkiye ismini yukarılara taşırsak çok iyi olur. Bunu çok istiyoruz."

Türkiye milli takımının bir diğer sorumlularından Yusuf Menemen "İran'da şu an yapılmakta olan olimpiyatlara 71 ülkeden 270 civarında öğrenci katılmakta. Hepsine başarılar diliyoruz. Hepsi de gayet heyecanlı, bizler de bir o kadar heyecanlıyız. Öğrencilerimizin başarılı olmasını bekliyoruz" dedi. - TAHRAN