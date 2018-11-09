Tahran Cuma Namazı Hutbesi: "Abd Diplomaside de Yenilgiye Uğradı"

İran'da Tahran Üniversitesi cuma namazı imamı Ayetullah Kazım Sıddıki, namaz sonrasında yaptığı konuşmada ABD'nin diplomaside de yenilgiye uğradığını söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da kılınan cuma namazı sonrasında Tahran Üniversitesi imamı Ayetullah Kazım Sıddıki yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarına değinerek, ABD'nin İran devriminin ilk günlerinden itibaren İran'a yaptırım uyguladığını ancak istediği sonuca varamadığını belirtti. Sıddıki açıklamasının devamında, "ABD artık eskisi gibi güçlü değil, ABD diplomaside de yenilgiye uğradı" ifadelerine yer verdi.

"Kendi potansiyelimize ve kendi gençlerimize güvenmemiz gerekiyor"

Sıddıki konuşmasında aylardır İran parlamentosunda konu olan FATF konusuna değinerek "FATF, İmam Humeyni'nin devrim öncesi ona itiraz ettiği kapitülasyonun devamıdır. Biz bugün yetkililerimizden ülkemizin onurunu etkileyebilecek kanunları takip etmemelerini talep ediyoruz. İran halkı ve İran devriminin ilkelerini savundukları için Anayasa Koruma Konseyine FATF'i onaylamadığı için teşekkür ediyorum. Bizim başkalarına değil, kendi potansiyelimize ve kendi gençlerimize güvenmemiz gerekiyor" dedi.

"Kendi iç ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz"

Ayetullah Sıddıki konuşmasının devamında ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına değinerek, "Bu yıl bizim için özel olan 4 Kasım tarihinin önceki yıllardan bir farkı vardı. ABD bu tarihi İran'a karşı yeni yaptırımları devreye sokmak için seçti. ABD yaptırımlar sayesinde tüm dünyayı kandırma çabasında. 40 yıldır bize yaptırım uyguluyorlar ancak bizim bugün kendi ürettiğimiz füzelerimiz, bilimimiz, bilim temelli şirketlerimiz, savaş uçaklarımız ve İHA'larımız var ve kendi iç ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılıyoruz. Tüm bunlar yaptırımların bereketleri sayesinde meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"ABD geri geri gidiyor"

Tahran cuma namazı imamı açıklamasının devamında, "ABD geçtiğimiz 40 yıl boyunca bize hep saldırdı. Savaşı bize dayattı ve elinden gelen tüm ekonomik ve psikolojik savaşları bize karşı başlattı ancak tüm bu savaşlardaki kazanan taraf hep İran halkı ve İslam devrimi oldu. Günümüzde artık bölgedeki nüfuzumuz 40 yıl öncesi ile karşılaştırılamaz ve ABD ise geri geri gidiyor" dedi.

Sıddıki "ABD artık eskisi gibi güçlü değil, ABD diplomaside de yenilgiye uğradı. Farklı milletlerin ABD'ye karşı nefretleri artmış durumda" şeklinde konuştu.

4 Kasım tarihinde ABD, İran'a karşı petrol ihracatı başta olmak üzere yeni yaptırımlar uyguladığını belirtti. ABD Başkanı Obama döneminde 5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşma sayesinde ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının bir kısmı askıya alınmıştı ancak Trump döneminde anlaşmadan çekilerek, askıya alınmış olan yaptırımları tekrar yürürlüğe sokmuştu. - TAHRAN