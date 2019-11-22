Tahran cuma imamından internet yasağına destek

22.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:30

Tahran cuma imamı Ayetullah Ahmed Hatemi, İranlı yetkililerin internet yasağına destek vererek, "Düşmanın internet kesintisinden rahatsız olması atılan adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu adımla arı kovanına çomak sokuldu." dedi.

Hatemi, cuma namazı hutbesinde ülkedeki benzin zammı protestolarına tepki göstererek, yargı erkinden göstericilerin bir daha böyle bir şeye kalkışmamaları ve ibret alınması için en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Gösterileri yapanları terör örgütü DEAŞ'a benzeten Hatemi, Suudi Arabistan, Fransa ve Almanya'yı bunlara destek vermekle suçladı ve bu ülkelerle ilişkilere iyimser bakanları da eleştirdi.

İran'da yerli mesajlaşma programları ve yerel basının güçlendirilmesini isteyen Hatemi, dış basının gösterilerde önemli bir rol oynadığını savundu. Hatemi, "Düşmanın internet kesintisinden rahatsız olması atılan adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu adımla arı kovanına çomak sokuldu." ifadesini kullandı.

Halkın internet ihtiyacının karşılanması için yerli mesajlaşma portallarının güçlendirilmesi çağrısında bulunan Hatemi, yöneticilere şöyle seslendi:

"Eğer yabancı şebekeleri açma gibi bir düşünce varsa bunun yapılmamasını rica ediyorum. Yabancı basının kaosu ve cinayetleri nasıl teşvik edildiği görüldü. Eğer bu konuda taviz verirseniz kimseye hesap veremezsiniz."

Hatemi, gösterilerin bastırılması dolayısıyla "düşman" olarak nitelendirdiği güçlerin komplolarının boşa çıkarıldığını söyledi.

Bu arada bir grup vatandaş, cuma namazının çıkışında İsrail, ABD, İngiltere ve Suudi Arabistan aleyhine sloganlar attı. Vatandaşlar, yollara serilen İngiltere, İsrail ve ABD bayraklarına basarak geçti.

İran'daki cuma imamları bizzat ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin temsilcisi konumunda olan cuma imamları Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.

Kaynak: AA