Tahran: 5 gün içinde iki büyük çaplı siber saldırıyı engelledik
Tahran, beş gün içinde ikinci kez büyük bir siber saldırıyı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
İran yönetimi, beş gün içinde ülkenin elektronik altyapısını hedef alan iki büyük çaplı siber saldırının engellendiğini açıkladı.
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi yaptığı açıklamada, "Bu seferki saldırı hükümetin istihbarat birimine yönelikti" dedi. İran geçtiğimiz günlerde de elektronik devlet sistemi altyapısının (e-devlet) 'yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta' bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle