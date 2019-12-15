Tahran: 5 gün içinde iki büyük çaplı siber saldırıyı engelledik

15.12.2019 17:47 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:47

İran yönetimi, beş gün içinde ülkenin elektronik altyapısını hedef alan iki büyük çaplı siber saldırının engellendiğini açıkladı.



İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi yaptığı açıklamada, "Bu seferki saldırı hükümetin istihbarat birimine yönelikti" dedi. İran geçtiğimiz günlerde de elektronik devlet sistemi altyapısının (e-devlet) 'yabancı bir devlet tarafından organize ve büyük çapta' bir siber saldırıyla hedef alındığını duyurmuştu. Euronews.com'da Görüntüle