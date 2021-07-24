Tahralı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tahra kullanarak iş yerinin kapısını açan hırsız, dükkanda bulunan bilgisayarı ve kasadaki paraları çaldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, tahra kullanarak iş yerinin kapısını açan hırsız, dükkanda bulunan bilgisayarı ve kasadaki paraları çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, ilçeye bağlı Yarenlik Alanı üzerindeki iş hanında meydana geldi. İş hanına gelen kimliği belirsiz bir şüpheli, koridorda bulunan ve esnaflara ait olan güvenlik kamerasına, yanında bulunan tahra ile vurarak zarar verdi. Ardından iş hanında bulunan kırtasiye dükkanının kapısını tahra ile kıran şüpheli, içeri girerek bilgisayar ile kasada bulunan bozuk paraları çaldı. Diğer işyerlerinin de kapısını zorlayan hırsız, ardından olay yerinden kaçtı.Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan