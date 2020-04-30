Tahmini Koronavirüs Bitiş Tarihi Verildi!
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Tahmini Koronavirüs Bitiş Tarihi Verildi!

Tahmini Koronavirüs Bitiş Tarihi Verildi!
30.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 30.04.2020 15:32

Koronavirüs bitecek mi? Koronavirüs bitiyor mu? Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek? Milyonlar, T.C. Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs bitiş tarihini bekliyor ancak bu bilgi Polimetre'den geldi.

Koronavirüs bitecek mi? Koronavirüs bitiyor mu? Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek? Milyonlar, T.C. Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs bitiş tarihini bekliyor ancak bu bilgi Polimetre'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayanarak salgından en çok etkilenen ülkelerin koronavirüs haritasını çıkaran Polimetre'den müjdeli haber geldi. İşte Türkiye için koronavirüs bitiş tarihi

Koronavirüs Haritası Çıkarıldı

Türkiye'nin koronavirüs tablosu günden güne daha iyiye gidiyor ve T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, umut verici açıklamalarda bulunuyor ancak henüz Türkiye için koronavirüs bitiş tarihini paylaşmadı. Polimetre, DSÖ'nün 28 Nisan 2020 tarihli verilerine dayanarak Türkiye'nin de aralarında bulunduğu salgından en çok etkilenen ülkelerin korona haritasını çıkardı. Polimetre'nin hesaplarına göre:

Koronavirüs Vakaları ve Ölümler Ne Zaman Son Bulacak?

İzlanda ve Yeni Zelanda'da salgın şimdilik sona erdi. Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, Portekiz ve Güney Kore için salgının bitiş tarihi belli değil. İsviçre'de vakalar 1 Mayıs'ta, ölümler 5 Mayıs'ta son bulacak. İtalya'da olaylar 7 Mayıs, ölümler 10 Mayıs'ta sona erecek. Norveç'te olaylar 1 Mayıs, ölümler 26 Nisan'da sona erecek. Danimarka'da olaylar 6 Mayıs, ölümler 2 Mayıs'ta sona erecek. Hollanda'da ölümler 1 Mayıs'ta son bulacak. Almanya, Japonya, Yunanistan, İsveç'te olay ve ölümlerin Mayıs ayı içinde son bulması bekleniyor. Almanya'da olayların 8 Mayıs, ölümlerin 13 Mayıs'ta sona ermesi beklenirken, Japonya'da olayların ve ölümlerin 9 Mayıs'ta sona ermesi bekleniyor.

Türkiye'de Koronavirüs Ne Zaman Bitecek?

Peki, Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek? Polimetre'nin hesaplarına göre Türkiye'de koronavirüs olayları 6 Mayıs'ta son bulacak. Koronavirüs kaynaklı ölümler de 23 Mayıs'ta son bulacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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