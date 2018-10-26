Tahmazoğlu, Yabancı Öğrencileri Ağırladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "İnsan Faaliyetlerinin Doğal Afetler Üzerine Etkileri" isimli proje kapsamında Gaziantep'i ziyarete gelen yabancı ve yerli öğrencileri meclis salonunda ağırladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnsan Faaliyetlerinin Doğal Afetler Üzerine Etkisi isimli proje kapsamında Fransa, İtalya, Portekiz, Romanya ve Estonya gibi farklı ülkelerden Gaziantep'i ziyarete gelen yabancı ve yerli öğrenciler meclis salonunda ağırladı.

"Depreme dayanıklı konutlar yaptık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1999 yılında yaşanan depremde birçok vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini belirterek, "İnsan Faaliyetlerinin Doğal Afetler Üzerine Etkileri projesi bu anlamda çok önemli. Aslında dünyamızda Cenab-ı Hakk'ın kurduğu o kadar güzel bir denge var ki, insanoğlu hiç karışmasa kainat kendi içerisinde çok güzel bir denge ile yoluna devam ediyor. Aslında kainatın ve dünyanın dengesini yaptıklarıyla insanoğlu bozuyor. Örneğin küresel ısınma, çevre kirliliği ve ağaçların kesilmesi bunların başında geliyor. Bu konularda ciddi bir hassasiyet oluşturmak gerekiyor. Aslında depremler dahi dünyanın kendi hayatiyetini devam ettirmesi için doğal bir olay. Çünkü dünyanın merkezinde 200 bin derece sıcaklık var. İçerisindeki gazlar bir şekilde yanar dağlar ve depremlerle dışarı boşaltılmak zorunda. Fakat insanoğlu depreme dayanıksız yapmış olduğu çarpık yapılaşmalarla, aslında bu doğal afetlerde yaşanan üzücü olaylara kendisi zemin hazırlıyor. Belediye olarak depreme dayanıksız yapılara karşı ciddi bir mücadele içerisine girdik ve depreme dayanaklı konutların yapılması konusunda çok ciddi bir mesafe kat ettik bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra göreve geldiğimiz günden bu yana yeşil alan miktarını 0,89 metrekare iken 13,15 metrekareye çıkardık. Bunun yanı sıra 606 adet park yaptık ve bunlardan bir tanesi 1 milyon 700 bin metrekare alan ile Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkıdır" dedi.

"Belediyecilik anlayışını yeniden dizayn etti"

Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, Mehmet Tahmazoğlu'nun belediyeciliğe farklı bir bakış açısı getirdiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye'de belediyecilik anlayışını yeniden dizayn eden öncü bir belediye başkanıdır. Kendisine bu nazik davetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Keşke buraya misafir olarak gelen ülkelerin belediye başkanları da buraya gelip sayın başkanımla belediyecilik üzerine görüşebilseler, ülkelerine ve şehirlerine çok şey katacaklardır" diye konuştu.

Proje Koordinatörü Bayan Franca Sormani doğal afetlere karşı daha fazla bilinçlendirme amaçlı bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu sayede farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti. - GAZİANTEP