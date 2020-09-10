Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimine katıldı.

Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı
10.09.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:55

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan korona virüs denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında 81 ilde yapılan maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda denetim yaparak maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve çevrelerini de bu konuda yönlendirmelerini istedi.

"Tedbirli olmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Sağlık her şeyin başı pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üç kurala istisnasız uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmaya davet ettik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Gonca Vuslateri Nilperi Şahinkaya
Spor Erol Bulut Josef De Souza Malcolm Thomas Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Yunan Sabah İtalyan
Şu an buradasınız: Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 18:01:49. #1.15#
title