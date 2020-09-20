Tahmazoğlu şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ile birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 19 Eylül Şehit ve Gaziler Günü münasebetiyle Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin ile birlikte Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Cabbar Cücük ve üyeler ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

"Şehitlerimize minnettarız"

Şehitlerin ve Gazilerin hiçbir zaman hakkının ödenemeyeceğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasa biz bugün burada rahat bir şekilde oturamayız. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu vatan toprağında onların sayesinde yaşıyoruz. Eğer minarelerde ezanımız okunmasa ve bayrağımız göklerde dalgalanmasa zenginde olsak fakirde olsak bir önemi yok. Dolayısıyla her şeyden önce bize vatan, din, namus lazım. Bu güzel yurdumuz için şehit olan kardeşlerimize rahmet ve uzuvlarını kaybedip gazi olan kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Kendilerine sağlıklı, mutlu, huzurlu ve hayırlı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA