Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı
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Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Tahmazoğlu, polis haftasını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm polis teşkilatı ve ailelerinin polis haftasını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, Türk Polisi'nin gücünü halktan ve kanunlardan aldığını belirterek, polislerin her zaman fedakarca çalıştıklarını söyledi.

"Ülkemizin huzur ve güvenini sağlıyorlar"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Polis Teşkilatı'nın ülkenin huzur ve güvenini sağladığını belirterek, "10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getirmenin yanı sıra, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasında da büyük rol üstlenmektedir. Kamu düzenini koruyan kanunların uygulanmasında emniyet teşkilatımıza önemli görevler düşmektedir. Emniyet teşkilatımız, devletimizin demokratik otoritesinin meşru gücünü temsil etmektedir. Bilinmelidir ki demokrasinin yaşaması, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Gücünü halktan ve kanunlardan alan Türk Polisi, görevini her zaman fedakarca yapmış, gerektiğinde canını vererek görevlerini yerine getirmiş, bundan dolayı da toplumumuzun güven ve takdirini kazanmıştır. Gecesini gündüzüne katarak toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimize, halkımız da her zaman destek olmuş, onlara minnettar kalmışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyor, şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki polislerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

3 Polis merkezi yaparak emniyete destek olduk

Her fırsatta emniyet ve kolluk kuvvetlerine destek veren Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesi'ne 3 modern polis merkezi inşa edip, emniyet mensuplarının hizmetine sundu.

Şahinbey Belediyesi 47 yıldır hizmet veren Düztepe Polis Merkezi'ni kentsel dönüşüm ve yol genişletme çalışmaları kapsamında yıkarak, yerine geniş ve modern bir görünüme sahip Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ni inşa etti. Şahinbey Belediyesi, Karataş mevkiine Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi'ni polislerin hizmetine sunup, onların daha modern bir ortamda görev yapmalarını sağladı. Sadece bunlarla yetinmeyen Şahinbey Belediyesi son olarak Yeşilvadi Polis Merkezi'ni yaparak emniyet müdürlüğüne devretti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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