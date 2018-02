Tahmazoğlu, okul müdürleri ile bir araya geldi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yerel Buluşmalar' toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde bulunan tüm okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarıyla bir araya gelerek eğitime verilen destek ve projelerle ilgili istişarede bulundu.

"Geleceğimizin teminatı gençlerimiz"

Tahmazoğlu, büyük Türkiye'yi omuzlarında taşıyacak nesiller için neler yapılması gerektiğini görüşmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Birlikte yaptıklarımızı, yapacaklarımızı istişare etmek için bir araya geldik. Çünkü en değerli varlıklarımız evlatlarımız siz eğitimcilerimize emanet. Onları, yetiştirip geleceğe hazırlayacak olan sizlersiniz ve çocuklarımız sizlerin elinde şekilleniyor. Şahinbey Belediyesi olarak vazifemiz sadece yol, kaldırım ve park yapmak değil. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmak. Bu güne kadar düşünebildiğimiz birçok projeyi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin eğitim gördüğü okulları ve geleceğe hazırlanması noktasında neler yapabiliriz bunun arayışı ve çalışması içerisindeyiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, yeni neslin milli şuur içinde yetişmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Geleceğimizin emaneti olan evlatlarımızın yetiştirildiği kurumların yöneticileri olarak görev yapıyoruz. Bulunduğumuz süreç içerisinde değerlerine ve ülkesine sahip çıkan bireyler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bizler çocuklarımızın geleceği ile ilgili projeler üretip adım atan Şahinbey Belediye Başkanı ile çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 92.000 öğrenciyi ecdadın kanının karıştığı topraklara götürerek ecdat ile tanıştırdığı için çok mutluyuz. Bunun yanında Umreye giden öğrencilerimiz Umre vazifelerini tamamlayarak geri döndüler. Bunun gibi başka projelerle her gününü değerlerimizle barışık bir eğitim modeliyle buluşturan bir belediyecilik anlayışı ile bir aradayız. Tüm bu çalışmaların amacına ulaşabilmesi için pekiştirilmesi gerekiyor. Örneğin öğrencilerimizin Çanakkale'ye gidip o atmosferi yaşaması ve döndükten sonra burada da o ruhu yaşatması bizim için çok önemli. Cephede kanını akıtan Mehmetçiklerimizin ruhunu taşıyacak bir nesle ihtiyacımız var. İnşallah bizler eğitim camiası olarak, her türlü gayretin ilk hareket noktası olarak, her zaman var olacağız" şeklinde konuştu.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise, Tahmazoğlu'nun eğitime önemli destekler sağladığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi 900.000'i aşan ilçe nüfusuna hizmet götürüyor. Bunların yanı sıra okullarımıza halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları, ayrıca temizlikle alakalı donanımlarla okullarımıza destek oluyor. Tüm bunların yanında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek öğrencilerimizi Çanakkale'ye göndererek ecdadıyla buluşturuyor. Şahinbey Belediyesi, ayrıca milli şuur içerisinde bir gençliğin yetişebilmesi anlamında 147 çocuğumuzu Umreye gönderdi. Şahinbey Belediye Başkanımıza tüm bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen toplantıya Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Gaziantep İl Başkanı Ahmet Gök, okul müdürleri ve oklu aile birliği başkanları katıldı.