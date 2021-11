Tahmazoğlu Öğretmenler Gününde öğretmenleri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nu ve Atatürk Lisesini ziyaret etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu 24 Kasım Öğretmenler gününde mezun olduğu Ahmet Çelebi İlkokulu'nu ve Atatürk Lisesini ziyaret ederek öğretmenlere karanfil ve Öğretmenler Günü için hazırlanan hediyeleri takdim etti. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Hepsine sağlıkla, mutlulukla, uzun ömür diliyorum. Öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir gayret gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hz. Ali (R.A) efendimiz 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Gerek hükümetimiz gerekse Şahinbey Belediyesi olarak, öğretmenlerimize her alanda destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Eğitim her şeyin başı, her şey eğitimle oluyor. Bu bağlamda okullarımızın fiziki eksiklerinin giderilmesi ve öğrencilerimizin hayata güzel bir şekilde yetişmesinde yapmış olduğumuz projelerle bizde eğitime ciddi anlamda destek veriyoruz. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

