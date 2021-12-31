Tahmazoğlu'ndan yeni yıl değerlendirmesi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2022 yılında hizmetlerin son sürat devam edeceğini söyledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2022 yılının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik, dayanışma duygularının hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulunarak, "Geride bıraktığımız 2021 yılında zamanı ve kaynakları en iyi şekilde kullanarak, hemşehrilerimize hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Şahinbey'i daha modern ve daha çağdaş bir kent konumuna dönüştürebilme adına önemli hizmetler gerçekleştirdik. Paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyerek birbirimize destek olduğumuz 2021 yılından çıkararak 2022 yılına giriyoruz. İnşallah yeni yılda çok daha verimli, yoğun çalışmalarda bulunacak, yeni projelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gelecek günlerin, şehrimize ve ilçemize geçmiş günlerden daha hayırlı olmasını temenni eder, sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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