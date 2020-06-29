Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

29.06.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:22

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olması beklenen Yamaçtepe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Şahinbey Belediyesi tarafından 12 milyon metrekare alan üzerine kurulan Yamaçtepe Mahallesi'nde yapılan konutlarda incelemelerde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konutların Temmuz ayı içerisinde satışa sunulacağı müjdesini verdi.

"İlçenin en güzel yerlerinden bir tanesi"

Şahinbey'in en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak dizayn edilen Yamaştepe Mahallesi'nde çalışmaların devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Yamaçtepe, şehrimizin batısında yer alan ve en yüksek kotta bulunan bir mahallemiz. Burç ve Yamaçtepe Ormanının arasında olması ve şehrin havasının batıdan gelmesi münasebetiyle yaşanılabilirlik noktasında en güzel yerlerden bir tanesi. Burada 12 milyon metrekare alanı imara açtık ve buradaki ilk konutları Şahinbey Belediyesi olarak biz yaptık. Müteahhitler de hızlı bir şekilde ruhsat alıp inşatlara başlayacak. Alt yapı çalışmalarının bir kısmı tamamlandı, kalan kısmı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Yamaçtepe Ormanı'nda düzenlemeler yapıyoruz. Bu bölgenin hem piknik ve spor alanı ihtiyacını karşılayacak, ayrıca içeresinde gençlik kampı da bulunacak olan çok güzel bir yer olacak. Buranın asfalt çalışmasını yaptık. İnşaat faaliyetlerinin durumuna ve ihtiyaç durumuna göre çalışmalar devam edecek. Yamaçtepe'ye çok yoğun bir talep var. Temmuz ayı içerisinde buranın satışına başlayacağız. Burası, Gaziantep'in en güzel mahallelerinden bir tanesi olacak. Konutlarımızın şimdiden Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı çıkardı Haber
Son dakika: İran yargısı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi hakkında ABD Başkanı Trump hakkında yakalama kararı...
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı Haber
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım Haber
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak Haber
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti Haber
Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü Haber
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Alevler içinde kalan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaptıklarıyla herkesi şaşırttı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Oyuncu Selin Demiratar kendisinden 10 yaş büyük Mehmet Ali Çebi ile evlendi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cenk Eren Hülya Avşar Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Bülent Uygun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Deprem Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Tahmazoğlu'ndan Yamaçtepe müjdesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 14:47:45. #1.15#
title