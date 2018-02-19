Tahmazoğlu'ndan Kahraman Askerlere Moral

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan Kahraman askerlerimizle görüntülü telefon bağlantısı kurarak moral verdi.

Kahraman Türk Ordusu'nun her zaman yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Başkan Yardımcıları ile birlikte canlı telefon bağlantısı gerçekleştirerek Gazianteplilerin dualarının onlarla olduğunun mesajını verdi.

"Dualarımız onlarla"

Mehmet Tahmazoğlu, görüntülü telefon görüşmesinde "Ordumuz Afrin'de tüm Dünya'ya örnek olacak Kahramanca bir mücadele ortaya koyuyor. Türkiye'nin ve bizlerin duaları, onlarla beraber. Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan sınır içinde ve dışında mücadele veren kahraman askerlerimizin, her zaman yanındayız. Askerlerimizin terör örgütlerine ve dış mihraklara karşı verdiği mücadelede Allah'ım her zaman onların yanında olsun" dedi.

Kahraman askerlerimiz yapılan görüntülü telefon görüşmesiyle oldukça moral bulduklarını belirterek, "Bizleri merak etmeyin. Ülkemizin ve bayrağımızın bekası için buradayız. Bizler sadece sizlerin dualarına ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP