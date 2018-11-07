Tahmazoğlu'ndan Ggc'ye Ziyaret

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Gazeteciler Cemiyetini (GGC) ziyaret etti.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, Tahmazoğlu, göreve yeniden seçilen Ay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, fikir alışverişinde bulundu.

Gaziantep'in ileriye gimesi için herkesin ortak gayret içerisinde olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler icra makamındayız sizler de bunu tanıtan, halkın doğru haber alma hakkını sağlayan kurumlarsınız. Bizlerle birlikte sizlerde zor şartlar altında görev yapıyorsunuz. Kolay değil ama kutsal bir görev. İletişim asrında yaşıyoruz, anında güncel, doğru haber almak her vatandaşın hakkı. Sizler de buna vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Gaziantep gün geçtikçe daha da güzelleşiyor, gelişiyor, büyüyor, daha da büyüyecek."

Tahmazoğlu, ziyaretinde ilçede yürüttükleri projeler hakkında da bilgi aktararak Yamaçtepe'nin piknik alanı olarak düzenlendiği müjdesini verdi.

Kent için hayalleri olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları ifade etti:

"Gaziantep-Kilis arasına yeni bir şehir kurmak. Polateli Şahinbey Organize Sanayisinin yanına 250 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir. Bu dönemde yapılabilirdi ama sanayi henüz orada başlamadığı için konutları yapmak da çok mantıklı değil. Eş zamanlı birbiriyle dengeli bir şekilde gitmesi gerek. Amanos Tünelleri de bu işi hızlandıracak, tetikleyecek. Bu üçü birlikte gittiği zaman Gaziantep'i uçuracak yeni bir dev proje. Önümüzdeki dönemin en önemli projesi bu olur. Biz sizlerle uyumlu bir çalışma içerisinden katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz."

GGC Başkanı Ay da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep için güzel projelere imza atacaklarını belirtti.