Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını ziyaret etti
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Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Tahmazoğlu kurban kesim alanlarını ziyaret etti
31.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 15:15

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurban kesim yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram namazını Mehmet Ali Tahmazoğlu Camii'nde vatandaşlar ile birlikte kılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra kurban kesim yerlerini ziyaret ederek burada kurban kesmek için bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı.

"Belediyemiz gerekli tedbirleri aldı"

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir şekilde kurbanlarını kesmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Kurban Bayramı gelmeden önce Şahinbey Belediyesi olarak her türlü hazırlıklarımızı tamamladık. Vatandaşların Kurban ibadetini rahat ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için kurban satış yerleri ve kesim yerleri hazırladık. Kesim yerlerinde hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uyarak vatandaşlarımızın kurbanlarını kesmelerini sağlıyoruz. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımıza poşet dağıtımının yanı sıra su, çay ve simit ikramlarında bulunduk. Şahinbey Belediyemize bağlı Temizlik İşleri, Kültür Müdürlüğü, Zabıta ekiplerimiz ve diğer birimlerimiz vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirebilmeleri için canla başla çalışıyorlar. Bir sıkıntı olmadan her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yaptığımız ibadetleri ve kurbanları kabul eylesin" dedi.

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban kesiminde vatandaşların pis kokuya ve atıklardan kaynaklanacak olumsuzluklara meydan vermemek için kesim yerlerinde ve ilçenin genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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