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Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu

Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, azalan kan bağışları nedeniyle vatandaşlara kan bağışında bulunmaları yönünde davette bulunarak kendisi de kan verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, azalan kan bağışları nedeniyle vatandaşlara kan bağışında bulunmaları yönünde davette bulunarak kendisi de kan verdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, tek noktada kan bağışı toplama ve en fazla bayan katılımcı rekorunu elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar düzenlediği kan bağışı organizasyonları ile toplamda 20 bin 284 ünite kan toplayarak Kızılay'a destek oldu.

Kan bekleyen hastalar var

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kan bekleyen hastalar için mutlaka kan bağışı yapılması gerektiğini belirterek, "Pandemi ve ağır kış şartları nedeniyle Kızlay'ımıza kan bağışında ciddi azalmalar var. Bizde Kızılay'ımıza kan bağışında bulunduk. Hastanelerimizde kan bekleyen bir çok hastamız var. Onların ihtiyacını karşılamak için tüm vatandaşlarımızı Kızılay'ımıza kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu

Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu

Tahmazoğlu kan vererek kan bağışı çağrısında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şahinbey Belediyesi, Kan Bağışı, Şahinbey, Kızılay, Yerel, Haber

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