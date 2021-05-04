Tahmazoğlu iftarını meradaki çoban ve ailesiyle açtı

- Tahmazoğlu iftarını meradaki çoban ve ailesiyle açtı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsal Sarıt Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil Bucaklar'ın iftar sofrasına misafir oldu.

- Tahmazoğlu iftarını meradaki çoban ve ailesiyle açtı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kırsal Sarıt Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil Bucaklar'ın iftar sofrasına misafir oldu.

Sarıt Mahallesi'nde geçimini çobanlık yaparak sağlayan Halil Bucaklar, meradaki çadırında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman'ı ağırladı. Başkan Tahmazoğlu, kendisi için hazırlanan telemeden ilk defa tattı.

"Vatandaşlarımız ile gönül birlikteliğimiz var"

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan Bucaklar ailesinin iftar sofrasına misafir olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Sarıt Köyü'nde çobanlık yapan Halil Bucaklar ve ailesi ile birlikte iftarımızı açtık. Meralarda koyunlarını otlatan kardeşimizin çadırında birlikte iftar açmak bizleri oldukça mutlu etti. Rabbim, Peygamber mesleğini icra eden kardeşimizin evine Halil İbrahim bereketi nasip eylesin. Pandemi dolayısıyla son iki yıldır aile ziyaretlerimizi eski sıklıkla yapamıyoruz. Ancak vatandaşlarımız ile gönül birlikteliğimiz her zaman devam ediyor. Zaman zaman onlarla bir araya gelerek sohbet ediyoruz. Sıkıntıları varsa gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı