Tahmazoğlu, Gaimder Üyelerine Milli Mücadele Müzesini Gezdirdi

GAİMDER (Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği) Başkanı İbrahim Apa ve GAİMDER Yönetim Kurlu Üyeleri, Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Milli Mücadele Müzesini gezdiler.



Tarihi dokuya verdiği önemle bir çok projeye imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ekibiyle birlikte GAİMDER Başkanı İbrahim Apa, ve Yönetim Kurlu Üyeleri'ni ağırladı.



Bu kadarını beklemiyorduk



GAİMDER Başkanı İbrahim Apa, gördükleri karşısında şaşırdığını belirterek, "Biz, Milli Mücadele Müzesi'ni zaman zaman başkanımızın sosyal medya hesabından takip ediyorduk ve burayı gezme fırsatını yakaladık ve gördüklerimiz karşısında oldukça etkilendik. Burası tamamen bittiğinde ziyaretçi akınına uğrayacak. Bizler bile burayı görmeden önce bu kadar olduğunu tahmin etmiyorduk. Mehmet Tahmazoğlu'na böylesi bir değeri Gaziantep'e kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP