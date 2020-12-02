Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı
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Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı

02.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:02
Tahmazoğlu, engelliler gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu Engelliler Günü için yayınladığı mesajda hiç kimsenin 1 dakika sonrasının bile garantisi olmadığını belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin bir engelli adayı olabileceğine dikkati çekerek, "Kimse engelli olmayı istemez. Kim gözünün görmemesini, kulağının duymamasını ister, insanlar herhangi bir uzvunun eksik olmasını düşünmek bile istemez. Hiç kimse 1 dakika sonra neler olacağını bilemez. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için biz de Şahinbey Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızı seferber edip destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Belediye olarak, engelliler için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her zaman bütün bireylerimizin yanındayız. Gaziantep ve Şahinbey ilçesinde yaşayan bütün insanlarımızı ayırmadan, ötekileştirmeden destekliyoruz. Parolamız sevgi olduğu zaman aşamayacağımız hiçbir engel yoktur, sevginin olduğu yerde saygı olur, saygının olduğu yerde hoşgörü olur, hoşgörünün olduğu yerde bütün insanların yüzünden tebessüm eksik olmaz. Önemli olan beyinlerin engelli olmamasıdır. Bütün engellilerin Engelliler Gününü kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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