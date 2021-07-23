Tahmazoğlu basın bayramını kutladı
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Tahmazoğlu basın bayramını kutladı

Tahmazoğlu basın bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Temmuz Basın Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda 24 Temmuz 1908'de basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, her yıl 24 Temmuz'un Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını hatırlattı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, basın-yayın organlarının toplumun haber alma ihtiyacını karşılaması noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini belirttiği mesajında, "Çağdaş ve Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, kamuoyuna tarafsız, doğru ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, toplumu aydınlatıp, meslek ilkelerine, kişilik haklarına saygı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir sorumluluğu da üstlenmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını, gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Toplumsal değerlere saygılı, kişisel, hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın demokrasilerin en büyük güvencesidir. Ülkemizde ve şehrimizde her türlü zorluklara karşı göğüs gererek, büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan, halkı doğru bilgilendiren ve bu uğurda hizmet veren tüm basın mensuplarını tebrik eder, Basın Dayanışma Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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