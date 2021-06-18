Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı
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Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı

Tahmazoğlu Babalar Gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Babalar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada başta Şehit ve Gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Babalar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada başta Şehit ve Gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatanın birliği ve beraberliği için şehit olan evlatların babaların ellerinden gururla öptüğünü belirterek, "Babalarımız, toplumu var eden aile yapısının temel direğidir. Babalarımız sadece bugün değil, her gün yüreği hoş tutulması gereken fedakarlık timsalidir. Paylaşma, adalet, güven, sorumluluk, otorite gibi değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici olan, çalışan, üreten, alın teri döken babalar, aynı zamanda şefkat ve korumayı da temsil eder. Babalarımız, her türlü fedakarlığı üstlenip, her türlü çileye göğüs geren, ailesinin mutluluğunu kendi mutluluğu sayan, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlayarak özveriyle çaba harcamaktadırlar. Gelecek nesillerin, kültürlü, bilinçli, öz değerlerine sahip bir aile yapısında sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi ve aile bütünlüğünün korunması babalarımıza düşen büyük bir görevdir. Yüreği sevgi ve şefkat dolu olduğundan hiçbir maddi sorumluluktan kaçınmayan ve çocukları için gayretleri bitmeyen, onur abideleridir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm babaların babalar gününü kutlarım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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