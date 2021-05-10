Tahmazoğlu asfalt çalışmalarını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belediye ekiplerince yapılan asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belediye ekiplerince yapılan asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi 75. Yıl Mahallelerindeki asfalt çalışmalarını tamamladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, vatandaşlarla sohbet etti.

"Kaldırımlara araç park etmeyin"

İhtiyaç duyulan her yere asfalt çalışması yapıldığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların kaldırımlara araç park etmemesi konusunda uyararak, "75. Yıl mahallemizin asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Sadece asfalt değil aynı zamanda kaldırımları da yenileyerek engelli giriş çıkışına uygun hale getiriyoruz. Aynı zamanda kaldırım yüksekliği olarak 10-12 cm. ile vatandaşlarımızın rahat kullanımını sağlıyoruz. Vatandaşlarımızdan da kaldırımlara araç park etmemelerini rica ediyorum. Çünkü kaldırımlar yayaların kullandığı alanlardır. Buralara araç park ettiğiniz zaman yayaların, engellilerin, yaşlı kadınların ve hamilelerin kullanımını engellemiş oluyoruz. Bu konuya özellikle dikkat edilmesini vatandaşlarımızdan rica ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı