Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe...
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı.
16.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:31
Tahliyesine itiraz üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil tutuklandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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