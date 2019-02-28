Tahliye ve Söndürme Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği tarafından Bahçeşehir Kolejinde yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta personelin ve öğrencilerin bilinçli ve eğitimli davranışı dikkat çekti.

Olası bir yangına nasıl müdahale edileceği, yangın anında yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler aktarılan tatbikatta, yangın tüpleri ile uygulamalı söndürme eğitimi de verildi.

Kaynak: AA