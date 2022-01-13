Tahliye talebinde bulunan gemideki çalışan operasyonla kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tıbbi tahliye talebinde bulunan gemideki mürettebatı Kıyı Emniyeti ekipleri düzenledikleri operasyonla kurtardı.

Kefken Adası önlerinde seyir eden Arklow Moor isimli yük gemisindeki bir mürettebat tıbbi tahliye talebinde bulundu. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler hemen harekete geçerek gemiye ulaştı. Dalgaların arasında güçlükle gemiye yanaşan ekipler, kötü hava şartlarına rağmen başarılı bir operasyonla mürettebatı kendi teknelerine almayı başardı. Kıyıya getirilen gemi çalışanı sağlık ekiplerine teslim edildi. Operasyon anı ise anbean kaydedildi. - KOCAELİ

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