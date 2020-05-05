Tahliye sonrası çifte kutlama
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Tahliye sonrası çifte kutlama

Tahliye sonrası çifte kutlama
05.05.2020 13:35 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:35

Edirne'de, yurt dışından gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözetim altına alınan öğrenciler tahliye edilirken, bir öğrenciye müzik eşliğinde yapılan sürpriz doğum günü kutlaması çifte kutlama havası yaşattı.

Edirne'de, yurt dışından gelen ve yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı öğrenci yurdunda gözetim altına alınan öğrenciler tahliye edilirken, bir öğrenciye müzik eşliğinde yapılan sürpriz doğum günü kutlaması çifte kutlama havası yaşattı.

Makedonya'da okuyan ve Türkiye'ye giriş yapan öğrenciler, Kredi Yurtlar Kurumu Edirne Sultan 2. Murat Öğrenci Yurdu'na yerleştirilerek gözetim altına alınmıştı. Yurtta kalan öğrencilerin, 14 günlük gözetim süresi doldu. Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen öğrenciler sosyal mesafe kuralına dikkat ederek otobüslerle memleketlerine uğurlandılar.

Tahliye evraklarının hazırlandığı esnada bilgi formunda bir öğrencinin doğum günü olduğunu öğrenen yurt görevlileri, pasta alarak sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Yanında gitarı bulunan ve kutlama esnasında müzik seslendiren bir diğer öğrenci de eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Çifte kutlamanın yaşandığı tahliye esnasında, 14 gün gözetim altında tutulan ve evlerine uğurlanan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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