Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı
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Karabük, Güncel

Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük'tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı.

15.04.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:23
Tahliye olanlar sosyal mesafeyi bırakıp yakınlarına sarıldı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile Karabük'tek 1 kapalı 3 açık cezaevinden toplam 574 hükümlünün tahliyeleri başladı.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasının ardından bugün birçok ilde bulunan cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı. Bu kapsamda TBMM'den geçen infaz kanunun Resmi Gazetede yayınlanmasıyla birlikte Karabük T Tipi Kapalı ve 3 Açık Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin tahliyeleri gerçekleşti. Dezenfekte edilen belediye otobüsleri, cezaevi yerleşkelerinden işlemleri tamamlanan hükümlüleri alarak Şehirlerarası otobüs terminaline getirdi.

Otobüslerin peş peşe peron alınana girdiğini gören bazı hükümlü yakınların sevinç gösterileri sergilerken, otobüslerden inen yakınlarına yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi bırakıp sarılmaları ise dikkat çekti. Polis ekipleri ise vatandaşları sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi noktasında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri otobüslerden hükümlülerin tek tek kayıtlarını alarak indirdi.

İnfaz düzenlemesinden ötürü mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, yasanın çıkarılmasından ötürü hükumete teşekkür etti.

"İnşallah halk bizi kabullenir ve bir daha dönmeyiz"

Otobüsten inerek gazetecilere açıklama yapan Engin Kolukısa, "Çok Mutluyuz, sebebi her ne kadar kötü olursa olsun, dışarı çıkmak, özgür olmak çok güzel. İnşallah tamamen özgür oluruz, bir daha geri dönmeyiz. Bu sıkıntılardan da kurtuluruz. İstemeyerek herkes bir şeyler yapıyor. İstemeyerek oralara düşüyoruz ama hepimiz pişmanız. İnşallah halk da bizi kabullenir bir daha gitmeyiz. Son 6 yıl 8 ayım kalmıştı. 10 senedir yatıyorum. Şimdi çıktık evden çıkmayın diyorlar. 10 senedir yatıyoruz cebimizde para yok, ne yeyip ne içeceğiz. Takdir büyüklerimizin" dedi.

Kamil Çıldır isimli hükümse ise, yaşanan virüs salgınından dolayı ülkeye ve insanlarımıza Allah sağlık ve sıhhat versin diyerek, " Çıkmamızdan dolayı mutluyuz. Ama bir yerde de burukluk var. Çünkü suçsuz yere yattığımız için adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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