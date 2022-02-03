TAHLİYE OLAN SANIK SEVİNÇTEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ - Haberler
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TAHLİYE OLAN SANIK SEVİNÇTEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52) duruşma esnasında tahliye olacağını öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52) duruşma esnasında tahliye olacağını öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S.'nin bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. A.S. yargılandığı davada tahliye oldu. A.S. tahliye olduğu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. A.S. mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Kalp Krizi, Güncel, Haber

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