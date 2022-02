Tahliye olan sanık sevinçten kalp krizi geçirdi

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık A.S. (52) duruşma esnasında tahliye olacağını öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S.'nin bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi. A.S. yargılandığı davada tahliye oldu. A.S. tahliye olduğu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. A.S. mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.