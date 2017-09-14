Tahliye İşlemleri Sırasında Gözaltına Alındı

Tahliye İşlemleri Sırasında Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliyesine karar verilen kişi, tahliye edildiği sırada, başka bir soruşturma kapsamında hakkında bulunan yakalama kararı üzerine gözaltına alındı.

Tahliye İşlemleri Sırasında Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliyesine karar verilen kişi, tahliye edildiği sırada, başka bir soruşturma kapsamında hakkında bulunan yakalama kararı üzerine gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan F.D'nin yargılaması devam ederken, tahliyesine karar verildi.

Tahliye işlemleri için Kırklareli E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna götürülen F.D'nin İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

F.D, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.