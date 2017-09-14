Tahliye İşlemleri Sırasında Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik tutuklu yargılandığı dava kapsamında tahliyesine karar verilen kişi, tahliye edildiği sırada, başka bir soruşturma kapsamında hakkında bulunan yakalama kararı üzerine gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 ay önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan F.D'nin yargılaması devam ederken, tahliyesine karar verildi.



Tahliye işlemleri için Kırklareli E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna götürülen F.D'nin İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.



F.D, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.