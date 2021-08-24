Tahliye için Kabil'e giden Ukrayna uçağının İran'a kaçırıldığı iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, Ukraynalıları tahliye için Afganistan'ın başkenti Kabil'e giden bir uçağın, kimliği belirsiz kişiler tarafından İran'a kaçırıldığını iddia etti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko ise söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Nikolenko Yenin'in diplomatların Ukraynalıları tahliye etmek için karşılaştıkları benzeri görülmemiş zorluklardan bahsettiğini söyledi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan tahliyeler devam ederken, Ukrayna'ya ait bir uçağın kaçırıldığı iddia edildi. Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeny Yenin, "Geçtiğimiz Pazar günü, uçağımız kaçırıldı. Salı günü, uçak resmen bizden çalındı. Uçak, Ukraynalılar yerine kimliği belirsiz bir yolcu grubuyla İran'a uçtu. Sonraki üç tahliye girişimimiz de vatandaşlarımız havaalanına giremediği için başarısız oldu" dedi.

UÇAĞA NE OLDUĞU AÇIKLANMAMIŞTI

Uçağı kaçıran şahısların silahlı olduğunu iddia eden Yenin, kaçırılan uçağın geri alınıp alınmadığı ve uçağa ne olduğu hakkında ise açıklama yapmadı. Yenin, tüm Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının hafta boyunca konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

BAKANLIK SÖZCÜSÜNDEN YALANLAMA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Nikolenko Yenin'in Rus basınına diplomatların Ukraynalıları tahliye etmek için karşılaştıkları benzeri görülmemiş zorluklardan bahsettiğini söyledi. Tahliye uçaklarının ülkeye güvenli bir şekilde döndüğünü vurgulayan Nikolenko, bugüne kadar üç tahliye uçuşu ile toplam 256 kişinin Afganistan'dan Ukrayna'ya tahliye edildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı