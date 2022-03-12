Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye getirildi..

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Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru

hareket etti..

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çalışmalar Ukrayna'daki Türklerin tamamının

tahliyesi ile son bulacak..