Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı - Haberler

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Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor.

Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye getirildi..

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Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru

hareket etti..

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çalışmalar Ukrayna'daki Türklerin tamamının

tahliyesi ile son bulacak..

Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Haberler

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