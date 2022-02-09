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Tahliye edilen Tolga Daşkıran ailesiyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tahliye edilen Tolga Daşkıran ailesiyle buluştu

Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaraladığı için tutuklanan Tolga Daşkıran, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkarak ailesiyle buluştu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaraladığı için tutuklanan Tolga Daşkıran, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkarak ailesiyle buluştu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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