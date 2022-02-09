Tahliye edilen Tolga Daşkıran ailesiyle buluştu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaraladığı için tutuklanan Tolga Daşkıran, tahliye kararının ardından cezaevinden çıkarak ailesiyle buluştu.

(İHA)

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