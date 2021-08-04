Tahliye edilen Ören'de uzun araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın Milas ilçesinde alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasının ardından boşaltılan Ören'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Muğla'nın Milas ilçesinde alevlerin Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasının ardından boşaltılan Ören'de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen yanında bulunan yerleşim yeri Ören de tahliye ediliyor. Karadan ve denizden tahliyelerin sürdüğü Ören'de bir yandan askeri gemiler tahliye için sahile yanaşırken diğer yandan da araçları ile bölgeden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri bir yandan güvenliği sağlamaya çalışırken diğer yandan da oluşan araç yoğunluğunda trafiği düzenlemeye çalışıyor.

Öte yandan tahliyenin ardından Ören yerleşim yeri adeta hayalet şehre döndü.

(İbrahim Kılınç - Mustafa Seven/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı