Tahliye Edilen Nijeryalılar Ülkelerine Dönüyor
DailyMotion.com - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor.
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor. Bir grup Nijeryalı öğrenci de ülkelerine geri döndü. Ukrayna'dan çıkmak isteyen Afrikalılar'ın sınır kapılarında ayrımcılığa maruz kaldığı öne sürülüyordu.
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
DailyMotion.com - Güncel