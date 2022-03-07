Tahliye Edilen Nijeryalılar Ülkelerine Dönüyor - Haberler

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Tahliye Edilen Nijeryalılar Ülkelerine Dönüyor

DailyMotion.com - Güncel
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Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor.

Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'dan tahliyeler sürüyor. Bir grup Nijeryalı öğrenci de ülkelerine geri döndü. Ukrayna'dan çıkmak isteyen Afrikalılar'ın sınır kapılarında ayrımcılığa maruz kaldığı öne sürülüyordu.

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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