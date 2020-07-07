Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu Gelibolu'daki yangın sebebiyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de gün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü.

Tahliye edilen Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu

ÇANAKKALE - Gelibolu'daki yangın sebebiyle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan Kumköy'de gün ağarmasıyla ortaya çıkan manzara ürküttü. Yangın sebebiyle köy mezarlığının büyük bölümünün küle döndüğü havadan görüntülerdi.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelen yangın sebebiyle dün tahliye edilen 3 köyün arasında yer alan Kumköy'de yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Köy yerleşimine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangında, Kumköy mezarlığı alevlere teslim oldu. Mezarlığın büyük bir bölümü yanıp kül olurken, havadan da drone ile görüntülerdi. Mezarlıktaki ağaçların ve mezarların üzerindeki çiçekler, alevlerin etkisiyle yandı. Küle dönen selvi ağaçları, korkunç bir görüntü ortaya çıkardı.

Kaynak: İHA