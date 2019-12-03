Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
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Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

Binanın yıkılmasından detaylar Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor İSTANBUL (AA) – Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.

03.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:51
Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

Binanın yıkılmasından detaylar

Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor

(AA) – açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.

30 Aralık'ta başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. İş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı.

Fakültedeki binalar depremden sonra tahliye edilmişti

İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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: Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
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