03.10.2019 14:04

Tahliye edilen Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendi

İSTANBUL - Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi. Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardında bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipleri, tahliye işlemlerini başlattı. Hasar gören bina drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA