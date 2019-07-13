Tahliye edikten bir ay sonra aynı suçtan tutuklandı

Mersin'de bir apartman dairesinden hırsızlıkla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan kadın tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki apartman dairesinden ziynet eşyaları çalınması üzerine ev sahibi polise müracaat etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Apartmanın kamerasından bir çiftin binaya girdiğini belirleyen ekipler, zanlıların hırsızlıktan kaydı olan L.G. (38) ile kocası A.T. (41) olduğunu tespit etti.

Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan L.G, emniyete götürüldü.

Aynı suçtan iki yıldır cezaevinde olduğu ve geçen ay tahliye edildiği öğrenilen L.G, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA