Tahliye Borusuna Düşen Kaplumbağayı İtfaiye Kurtardı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, döner kavşaktaki çiçek dikili bölümde bulunan yağmur suyu tahliye borusuna düşen kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Acıpayam'da, ilçe merkezindeki döner kavşakta yağmur sularının tahliyesi için konulan drenaj borusuna düşen bir kaplumbağa olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Acıpayam Şubesi ekipleri, ihbar üzerine olay yerine gelerek, yağmur suyu tahliye borusuna düşen kaplumbağayı uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkardı. İtfaiye ekipleri, su tahliye borusundan çıkardıkları kaplumbağanın sağlık durumunu kontrol ettikten sonra doğal ortama bıraktı.



- Denizli