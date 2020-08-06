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Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezaya itirazını reddetti.

Tahkim, Muriç'in cezasına itirazı reddetti
06.08.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:30

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık cezaya itirazını reddetti. Kurul ayrıca, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a verilen para cezasını da onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/861 K.2019-2020/1035 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin idarecisi Yusuf Günay'ın maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç ile ilgili PFDK'nın 23.07.2020 tarihli E.2019-2020/865 K.2019-2020/1034 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Vedat Muriç'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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