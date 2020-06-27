Tahkim Kurulu Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun idari tedbirinin devamına karar verdi TFF Tahkim Kurulu bugün (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

TFF Tahkim Kurulu bugün (24) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecileri Emin Kahraman,Yusuf Hayırlıoğlu ve Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 26.06.2020 tarihli idari tedbirin kaldırırılması yönündeki talebin redddine dair kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir açıklaması yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA